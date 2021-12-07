UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

На низкий уровень вакцинации в Нигерии влияют вооруженные банды, - АР

Автор: Иванна Шовкун

В Нигерии для COVID-вакцинации жителей отдаленных поселков им поставляют препараты на мотоциклах. Однако такая доставка опасна из-за вооруженных банд, которые похищают людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АР.

Такие поездки необходимы, чтобы вакцинировать против коронавируса как можно больше жителей страны. Нигерия является самой густонаселенной страной Африки. А власти поставили цель привить 55 миллионов из 206 миллионов человек в течение следующих двух месяцев.

Также ситуацию с вакцинацией осложняют тяжелые жизненные условия жителей. В день одному работнику клиники, который ездит в отдаленные поселки, удается вакцинировать менее 20 людей. Это связано с тем, что многие сельские жители бедны и проводят большую часть своего времени на фермах, разбросанных по сельской местности, а не в своих домах в деревне.

Кроме того, такая работа для медиков в дополнение к риску насилия мало оплачивается.

Отмечают, что вооруженные группы в северо-западной и центральной частях Нигерии в этом году убили сотни людей и похитили тысячи в поисках выкупа.

Напомним, в Нигерии заявили, что обнаружили новый штамм коронавируса "Омикрон" в образце, собранном еще в октябре. До этого считалось, что новый вариант COVID был недавно завезен в страну.

Читайте РБК-Украина в Google News
НигерияКоронавирус