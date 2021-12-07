На низкий уровень вакцинации в Нигерии влияют вооруженные банды, - АР

Такие поездки необходимы, чтобы вакцинировать против коронавируса как можно больше жителей страны. Нигерия является самой густонаселенной страной Африки. А власти поставили цель привить 55 миллионов из 206 миллионов человек в течение следующих двух месяцев.

Также ситуацию с вакцинацией осложняют тяжелые жизненные условия жителей. В день одному работнику клиники, который ездит в отдаленные поселки, удается вакцинировать менее 20 людей. Это связано с тем, что многие сельские жители бедны и проводят большую часть своего времени на фермах, разбросанных по сельской местности, а не в своих домах в деревне.

Кроме того, такая работа для медиков в дополнение к риску насилия мало оплачивается.

Отмечают, что вооруженные группы в северо-западной и центральной частях Нигерии в этом году убили сотни людей и похитили тысячи в поисках выкупа.