Ночные клубы под запретом: Львов еще больше усиливает карантин
Во Львове приняли решение усилить карантинные ограничения из-за ситуации вокруг коронавируса. В городе ограничат работу ночных клубов и заведений общественного питания.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу городского головы Львова Андрея Садового.
По словам мэра, во Львове, вследствие увеличения количества желающих привиться - продлены часы работы центров для вакцинации.
Согласно установленному протоколу, в городе ограничена работа заведений общественного питания до 23:00.
"Ночным клубам работать запрещено", - написал Садовый.
За нарушение требований правил карантина - ответственность будет возложена на руководителя, или же администратора заведения.
Напомним, что РБК-Украина сообщало о усиление карантина во Львове с 18 октября и раскрывало ограничения, которые будут действовать в городе.