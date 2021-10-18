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Ночные клубы под запретом: Львов еще больше усиливает карантин

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Львов, Понедельник 18 октября 2021 15:51
Ночные клубы под запретом: Львов еще больше усиливает карантин Фото: во Львове еще больше ужесточают карантин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Во Львове приняли решение усилить карантинные ограничения из-за ситуации вокруг коронавируса. В городе ограничат работу ночных клубов и заведений общественного питания.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу городского головы Львова Андрея Садового.

По словам мэра, во Львове, вследствие увеличения количества желающих привиться - продлены часы работы центров для вакцинации.

Согласно установленному протоколу, в городе ограничена работа заведений общественного питания до 23:00.

"Ночным клубам работать запрещено", - написал Садовый.

За нарушение требований правил карантина - ответственность будет возложена на руководителя, или же администратора заведения.

Напомним, что РБК-Украина сообщало о усиление карантина во Львове с 18 октября и раскрывало ограничения, которые будут действовать в городе.

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