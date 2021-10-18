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Нічні клуби під забороною: Львів ще більше посилює карантин

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Львів, Понеділок 18 жовтня 2021 15:51
Нічні клуби під забороною: Львів ще більше посилює карантин Фото: у Львові ще більше посилюють карантин (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У Львові прийняли рішення посилити карантинні обмеження через ситуацію навколо коронавірусу. В місті обмежать роботу нічних клубів й закладів громадського харчування.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку міського голови Львова Андрія Садового.

За словами мера, у Львові, внаслідок збільшення кількості охочих щепитися - продовжено години роботи центрів для вакцинації.

Згідно зі встановленим протоколом, в місті обмежено роботу закладів громадського харчування до 23:00.

"Нічним клубам працювати заборонено", - написав Садовий.

За порушення вимог правил карантину - відповідальність буде покладена на керівника, або ж адміністратора закладу.

Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про посилення карантину у Львові з 18 жовтня й розкривало обмеження, які діятимуть в місті.

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