Норвегия усилит COVID-ограничения на Рождество и Новый год

Новые ограничения вступят в силу в четверг, 9 декабря, и будут действовать в течение четырех недель. Они будут повторно оценены через две недели, 23 декабря.

"Социальное дистанцирование, маски для лица, рекомендуемые ограничения для принятия гостей дома и ограничения в общественных местах, в том числе правила употребления алкоголя, будут введены в праздничный период в Норвегии", - пишет издание.

В частности, в рождественский период будет рекомендовано максимум 10 гостей дома. Рекомендуемый лимит можно увеличить до 20 в канун Рождества или для вечеринки. Норвежцев также попросили попытаться ограничить свои социальные контакты.

Гражданам рекомендуют соблюдать социальную дистанцию ​​в один метр. Однако это не касается детей в детских садах и начальных классах, а также тех, кто работает с детьми, молодежью и т.д.

Маски необходимо носить, когда невозможно соблюсти социальную дистанцию ​​в магазинах, торговых центрах, ресторанах, общественном транспорте, такси и на остановках общественного транспорта.

Максимум 20 человек смогут встретиться на частных собраниях в общественных местах или арендованных помещениях. Кроме того, в полночь прекращается подача алкоголя в местах с лицензией на продажу алкогольных напитков.

На массовых мероприятиях могут встречаться до 3 групп по 200 человек, где есть фиксированные места и социальная дистанция в два метра.