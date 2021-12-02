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Novavax планирует выпустить вакцину против штамма "Омикрон" в начале следующего года

Автор: Анна Полисученко

Novavax планирует выпустить вакцину против штамма "Омикрон" в начале следующего года. В настоящее время в компании проверяют, действует ли существующая вакцина против нового штамма.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Лабораторные данные, ожидаемые в ближайшие недели, покажут, могут ли антитела от людей, которые ранее получали вакцину Novavax от COVID-19, нейтрализовать штамм "Омикрон".

Novavax также заявила, что приступила к разработке антигена шипованного белка, специфичного для "Омикрон", и через несколько недель начнет лабораторные испытания новой вакцины, нацеленной на этот штамм. Лабораторные испытания новой вакцины с наночастицами, соответствующими новому штамму, начнутся в течение нескольких недель, добавили в компании.

Ранее мы писали, что Pfizer адаптирует свою вакцину к штамму "Омикрон", если он окажется опасным.

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Вакцинация