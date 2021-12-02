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Novavax планує випустити вакцину проти штаму "Омікрон" на початку наступного року

Автор: Анна Полисученко

Novavax планує випустити вакцину проти штаму "Омікрон" на початку наступного року. В даний час в компанії перевіряють, чи діє існуюча вакцина проти нового штаму.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Лабораторні дані, очікувані в найближчі тижні, покажуть, чи можуть антитіла від людей, які раніше отримували вакцину Novavax від COVID-19, нейтралізувати штам "Омікрон".

Novavax також заявила, що приступила до розробки антигену шипованого білка, специфічного для "Омікрон", і через кілька тижнів почне лабораторні випробування нової вакцини, націленої на цей штам. Лабораторні випробування нової вакцини з наночастинками, відповідними новому штаму, почнуться протягом декількох тижнів, додали в компанії.

Раніше ми писали, що Pfizer адаптує свою вакцину до штаму "Омікрон" , якщо він виявиться небезпечним.

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Вакцинація