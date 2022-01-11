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Новая волна COVID. Когда ожидать стремительный рост заболеваемости: прогноз медиков

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Херсонская область, Вторник 11 января 2022 11:32
Новая волна COVID. Когда ожидать стремительный рост заболеваемости: прогноз медиков Фото: медики заявляют о начале четвертой волны коронавирус (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине начинается новая, четвертая волна коронавируса. Высокие показатели заражений ожидаются уже через две недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главного санитарного врача Херсонской области Юрия Ромаскевича в Facebook.

"Постепенное нарастание заболеваемости COVID-19 началось, то есть мы можем говорить о начале 4-ой волны", - сказал Ромаскевич.

По его словам, сейчас невысокие темпы прироста обусловлены прежде всего незначительной долей среди инфицированных, пациентов, зараженных штаммом "Омикрон".

"По мере роста его ("Омикрона" - ред.) доли в общей структуре больных будет расти и интенсивность эпидемического процесса. Высокие показатели заболеваемости будем иметь через 10-15 дней", - подчеркнул Ромаскевич.

Вместе с тем он отметил, что пиковые показатели COVID-заболеваемости следует ожидать в феврале-марте в этом году.

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что Украине не удастся избежать новой волны коронавируса из-за стремительного распространения нового штамма "Омикрон" и отмечал, что она ожидается уже в начале 2022 года.

Добавим, в свою очередь главный санитарный врач Игорь Кузин допустил возможность введения локдауна в Украине из-за "Омикрона".

При этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее заявил, что Кабинет министров больше не планирует вводить тотальные локдауны в Украине.

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