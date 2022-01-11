Новая волна COVID. Когда ожидать стремительный рост заболеваемости: прогноз медиков

"Постепенное нарастание заболеваемости COVID-19 началось, то есть мы можем говорить о начале 4-ой волны", - сказал Ромаскевич.

По его словам, сейчас невысокие темпы прироста обусловлены прежде всего незначительной долей среди инфицированных, пациентов, зараженных штаммом "Омикрон".

"По мере роста его ("Омикрона" - ред.) доли в общей структуре больных будет расти и интенсивность эпидемического процесса. Высокие показатели заболеваемости будем иметь через 10-15 дней", - подчеркнул Ромаскевич.

Вместе с тем он отметил, что пиковые показатели COVID-заболеваемости следует ожидать в феврале-марте в этом году.