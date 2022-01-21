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Новая волна COVID в Украине. Когда ждать пика

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Киев, Пятница 21 января 2022 20:37
Новая волна COVID в Украине. Когда ждать пика Фото: министр здравоохранения Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в Украине пик волны коронавируса ожидается примерно в середине февраля. Он отметил, что более точно спрогнозировать всплеск заболеваемости пока сложно.

Об этом сказал Ляшко на встрече с журналистами, передает корреспондент РБК-Украина.

"Пик этой волны эпидемии (коронавируса - ред.) в Украине возможен в середине февраля. Но спрогнозировать с точностью до дня пока сложно", - сказал Ляшко.

По его словам, ранее Минздрав рассчитывал, что новая волна коронавируса наступит в конце января. Она началась примерно 20 числа, то есть в третью декаду месяца.

"Мы рассчитываем, что пик коронавируса придется, плюс-минус, на середину февраля", - добавил министр.

Напомним, ранее сроки новой волны коронавируса в Украине спрогнозировал главный санитарный врач Игорь Кузин. По его словам, она продлится с января по апрель.

Отметим, за минувшие сутки в Украине заразились коронавирусом более 20 тысяч человек. Больше всего новых случаев выявили в Ивано-Франковской, Львовской областях и Киеве.

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