UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Новая волна коронавируса в Украине будет иметь более разрушительные последствия, - НАН

Автор: Мария Кучерявец

В Украине в последнее время наблюдается стремительный рост новых случаев коронавируса. Ученые прогнозируют, что новая волна COVID-19 в стране может пройти быстрее, но будет иметь более разрушительные последствия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обзор эпидемической ситуации, опубликованный на сайте Национальной академии наук (НАН) Украины.

Как отмечают специалисты, после некоторого торможения в конце августа 2021 года, с началом сентября 2021 года темпы роста количества больных существенно превысили прошлогодние показатели.

Между тем, аналогичную динамику продемонстрировало и число новых летальных исходов.

"Сохранение такой тенденции будет указывать на то, что новая волна, вероятно, пройдет быстрее, но будет иметь более разрушительные последствия", - говорится в отчете.

Ученые добавляют, что регистрация положительных результатов ПЦР-тестов выросла до 12%, достигнув прошлогоднего значения.

Напомним, в Украине зафиксировали вспышку новых случаев коронавируса, за минувшие сутки обнаружили 4640 новых заражений.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАН УкраиныКарантинПандемия коронавируса