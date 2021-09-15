Нова хвиля коронавірусу в Україні матиме більш руйнівні наслідки, - НАН

В Україні останнім часом спостерігається стрімке зростання нових випадків коронавірусу. Вчені прогнозують, що нова хвиля COVID-19 в країні може пройти швидше, але матиме більш руйнівні наслідки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на огляд епідемічної ситуації, опублікований на сайті Національної академії наук (НАН) України.
Як зазначають фахівці, після певного гальмування наприкінці серпня 2021 року, з початком вересня 2021 року темпи зростання кількості хворих істотно перевищили торішні показники.
Між тим, аналогічну динаміку продемонструвало і число нових летальних випадків.
"Збереження такої тенденції вказуватиме на те, що нова хвиля, ймовірно, пройде швидше, але матиме більш руйнівні наслідки", - йдеться у звіті.
Вчені додають, що реєстрація позитивних результатів ПЛР-тестів зросла до 12%, досягнувши торішнього значення.
Нагадаємо, в Україні зафіксували спалах нових випадків коронавірусу, за минулу добу виявили 4640 нових заражень.