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Новая волна из-за "Омикрона" в Украине может быть сильнее, но смертность будет ниже, - KSE

Автор: Ольга Белей

Количество случаев заболевания штаммом "Омикрон" в Украине при очередной вспышке может быть больше, чем при "Дельте". Однако госпитализаций и смертей будет меньше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрия Ганиченко во время брифинга.

Ганиченко отметил, что благодаря тому, что уже около 40% украинцев вакцинированы, то новая вспышка заболеваемости коронавирусной инфекцией безусловно будет, но с другими показателями. В частности, он пояснил, что случаев заражения новым штаммом "Омикрон" может быть гораздо больше, чем при "Дельте", однако количество госпитализаций и смертности будет ниже.

"Рост может начаться уже в январе 2022 года. Потенциально по случаям мы можем иметь большие цифры, но с госпитализациями и смертностью, по состоянию на сегодняшний день, мы ожидаем меньшие цифры, чем в текущей волне "Дельты", из которой мы выходим", - заявил он.

Напомним, в Украине по состоянию на утро, 21 декабря прошли базовый курс вакцинации от коронавируса более 13 млн человек. Дополнительную прививку получили за сутки почти 80 человек.

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Омикрон