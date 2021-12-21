Нова хвиля через "Омікрон" в Україні може бути сильнішою, але смертність буде нижчою, - KSE

Кількість випадків захворювання штамом "Омікрон" в Україні при черговому спалаху може бути більшою, ніж при "Дельті". Однак госпіталізацій і смертей буде менше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру економіки охорони Здоров'я Київської школи економіки Юрія Ганіченка під час брифінгу.

Ганіченко зазначив, що завдяки тому, що вже близько 40% українців вакциновані, то новий спалах захворюваності коронавірусною інфекцією безумовно буде, але з іншими показниками. Зокрема, він пояснив, що випадків зараження новим штамом "Омікрон" може бути набагато більше, ніж при "Дельті", проте кількість госпіталізацій і смертності буде нижче.

"Зростання може початися вже в січні 2022 року. Потенційно за випадками ми можемо мати більші цифри, але з госпіталізаціями і смертністю, станом на сьогоднішній день, ми очікуємо менші цифри, ніж у поточній хвилі "Дельти", з якої ми виходимо", - заявив він.