Новая Зеландия вводит трехдневный локдаун из-за одного случая "Дельты"

Новая Зеландия с полуночи вводит трехдневный локдаун из-за одного случая заражения штаммом коронавируса "Дельта". А некоторые регионы будут с самыми жесткими ограничениями до семи дней.

Сообщается, что вся страна переходит на трехдневный локдаун, а регионы Окленда и Коромандела - на 4-7 дней.

"Дельта" меняет правила игры, и это действительно так. Это означает, что нам нужно снова предпринять все возможные меры, чтобы остановить распространение. Мы видели, что может случиться в другом месте, если мы не справимся. У нас есть только один шанс", - заявила премьер министр Джасинда Ардерн.

При этом случай заражения именно "Дельтой" пока официально не подтвержден, поскольку образцы у зараженного мужчины из Девенпорта еще не были секвенированы. Несмотря на это правительство исходит из того, что в стране зафиксирован первый случай агрессивного штамма.