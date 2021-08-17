Нова Зеландія вводить триденний локдаун через один випадок "Дельти"

Нова Зеландія з опівночі вводить триденний локдаун через один випадок зараження штамом коронавірусу "Дельта". А деякі регіони будуть з найжорсткішими обмеженнями до семи днів.

Повідомляється, що вся країна переходить на триденний локдаун, а регіони Окленда і Коромандела - на 4-7 днів.

"Дельта" змінює правила гри, і це дійсно так. Це означає, що нам потрібно знову вжити всіх можливих заходів, щоб зупинити поширення. Ми бачили, що може статися в іншому місці, якщо ми не впораємося. У нас є тільки один шанс", - заявила прем'єр міністр Джасінда Ардерн.

При цьому випадок зараження саме "Дельтою" поки офіційно не підтверджений, оскільки зразки у зараженого чоловіка з Девенпорта ще не було секвеновано. Незважаючи на це уряд виходить з того, що в країні зафіксовано перший випадок агресивного штаму.