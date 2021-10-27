UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Новую партию лекарств против коронавируса развезут по регионам Украины, - Минздрав

Автор: Мария Кучерявец

Министерство здравоохранения распределило по регионам Украины препарат "Биовен" для лечения коронавируса. Его начнут развозить по областям уже сегодня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Минздрава.

Указано, что препарат будет применяться для лечения пациентов с острой респираторной болезнью COVID-19, которые находятся в стационарах.

Так, с сегодняшнего дня начнется развоз лекарств в такие регионы:

  • 27 октября первую партию направить в Киев и Киевскую область;
  • 28 октября - в Волынскую и Ровенскую области;
  • 3 ноября - в остальные регионы Украины.

Как добавляют в ведомстве, в целом планируется развезти по регионам 7 557 флаконов, что должно покрыть 100% потребностей медучреждений.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство здравоохранения УкраиныКоронавирус