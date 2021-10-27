Новую партию лекарств против коронавируса развезут по регионам Украины, - Минздрав

Указано, что препарат будет применяться для лечения пациентов с острой респираторной болезнью COVID-19, которые находятся в стационарах.

Так, с сегодняшнего дня начнется развоз лекарств в такие регионы:

27 октября первую партию направить в Киев и Киевскую область;

направить 28 октября - в Волынскую и Ровенскую области;

3 ноября - в остальные регионы Украины.

Как добавляют в ведомстве, в целом планируется развезти по регионам 7 557 флаконов, что должно покрыть 100% потребностей медучреждений.