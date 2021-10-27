Нову партію ліків проти коронавірусу розвезуть по регіонах України, - МОЗ

Вказано, що препарат буде застосовуватись для лікування пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, що перебувають у стаціонарах.

Так, від сьогодні розпочнеться розвезення ліків в такі регіони:

27 жовтня першу партію направлять до Києва та Київської області;

направлять 28 жовтня - до Волинської та Рівненської областей;

3 листопада - до решти регіонів України.

Як додають у відомстві, загалом планується розвезти по регіонах 7 557 флаконів, що має покрити 100% потреб медзакладів.