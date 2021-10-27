Нову партію ліків проти коронавірусу розвезуть по регіонах України, - МОЗ

Міністерство охорони здоров’я розподілило по регіонах України препарат "Біовен" для лікування коронавірусу. Його почнуть розвозити по областях вже сьогодні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр МОЗ.
Вказано, що препарат буде застосовуватись для лікування пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, що перебувають у стаціонарах.
Так, від сьогодні розпочнеться розвезення ліків в такі регіони:
Як додають у відомстві, загалом планується розвезти по регіонах 7 557 флаконів, що має покрити 100% потреб медзакладів.