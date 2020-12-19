Новые карантинные ограничения: что изменится с 19 декабря

Сегодня в Украине вступают в силу дополнительные ограничения карантина из-за коронавируса. В частности, новые запреты касаются проведения массовых мероприятий, сферы развлечений и работы заведений общепита. Полный список противоэпидемических мер, и что будет запрещено в период новогодних праздников - подробно на РБК-Украина.
Кабмин утвердил перечень новых ограничений для борьбы с распространением коронавируса. Они вводятся по всей территории страны с 19 декабря в дополнение к существующим карантинным запретам "оранжевой" зоны.
Срок действия ограничений охватывает период празднования Нового года и Рождества. Таким образом, согласно решению правительства, на это время запрещается проведение праздничных мероприятий и банкетов в заведениях общепита, существенно ограничиваются массовые и религиозные мероприятия.
Исключением является новогодняя ночь - с 31 декабря на 1 января рестораны и кафе смогут работать до 01:00.
Наряду с новыми запретами с 19 декабря будут действовать и ограничения "оранжевой" зоны, в частности, нахождение в общественных местах и транспорте без маски, отсутствие документов.
Также запрещается работа развлекательных заведений (дискотек, ночных клубов, заведений общепита с организацией досуга), размещение за одним столиком в кафе, ресторанах более 4 совершеннолетних, несоблюдение расстояния 2 метров между столами.
К текущим ограничениям "оранжевой" зоны относится запрет на проведение плановых госпитализаций, посещение учреждений соцзащиты, в которых проживают лица преклонного возраста, инвалиды, ветераны военных действий.
Иностранным гражданам запрещено пересекать границу Украины без полиса страхования.
Кабинет министров объявил об усилении карантина с 00:00 8 января до 00:00 25 января. На этот срок в стране будет запрещена полноценная работа кафе и ресторанов, торговых центров, непродовольственных рынков, деятельность кинотеатров и развлекательных заведений, спортзалов и фитнес-центров.
Во время жесткого карантина 8-24 января продолжит работать общественный транспорт, продуктовые магазины,салоны красоты (по записи), почта, банки, АЗС.