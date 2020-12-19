Нові карантинні обмеження: що зміниться з 19 грудня

Сьогодні в Україні набувають чинності додаткові обмеження карантину через коронавірус. Зокрема, нові заборони стосуються проведення масових заходів, сфери розваг і роботи закладів громадського харчування. Повний список протиепідемічних заходів, і що буде заборонено в період новорічних свят - детально на РБК-Україна.
Кабмін затвердив перелік нових обмежень для боротьби з поширенням коронавірусу. Вони вводяться по всій території країни з 19 грудня на додаток до існуючих карантинних заборон "помаранчевої" зони.
Термін дії обмежень охоплює період святкування Нового року і Різдва. Таким чином, згідно з рішенням уряду, на цей час забороняється проведення святкових заходів і банкетів у закладах громадського харчування, істотно обмежуються масові і релігійні заходи.
Винятком є новорічна ніч - з 31 грудня на 1 січня ресторани і кафе зможуть працювати до 01:00.
Водночас із новими заборонами з 19 грудня будуть діяти і обмеження "помаранчевої" зони, зокрема, перебування у громадських місцях і транспорті без маски, відсутність документів.
Також забороняється робота розважальних закладів (дискотек, нічних клубів, закладів громадського харчування з організацією дозвілля), розміщення за одним столиком у кафе, ресторанах більше 4 повнолітніх, недотримання відстані 2 метрів між столами.
До поточних обмежень "помаранчевої" зони відноситься заборона на проведення планових госпіталізацій, відвідування установ соцзахисту, в яких проживають особи похилого віку, інваліди, ветерани військових дій.
Іноземним громадянам заборонено перетинати кордон України без полісу страхування.
Кабінет міністрів оголосив про посилення карантину з 00:00 8 січня до 00:00 25 січня. На цей термін в країні буде заборонена повноцінна робота кафе і ресторанів, торгових центрів, непродовольчих ринків, діяльність кінотеатрів та розважальних закладів, спортзалів і фітнес-центрів.
Під час жорсткого карантину 8-24 січня продовжить працювати громадський транспорт, продуктові магазини, салони краси (за попереднім записом), пошта, банки, АЗС.