Новые "красные" зоны и поезда по COVID-сертификатам. Каким будет карантин на следующей неделе

Новые "красные" зоны и жесткий карантин во Львове

С 18 октября в "красную" зону переходят четыре области - Одесская, Запорожская, Донецкая и Днепропетровкая. Отметим, Херсонская область в "красной" зоне еще с 15 октября. Таким образом, с понедельника "красными" будут уже пять регионов.

Согласно правилам адаптивного карантина, в "красной" зоне запрещена работа ТРЦ, рынков, кафе, кинотеатров, запрещены массовые мероприятия. Разрешена работа продуктовых магазинов, АЗС, почты, банков, аптек и ветклиник. При этом, по новым правилам, при условии 100-й вакцинации персонала и посетителей ограничений можно избежать.

Помимо регионов "красной" зоны, с понедельника ужесточает карантин и Львов. Местные власти решили отправить школы на двухнедельные каникулы, а работа бизнеса разрешается при условии вакцинации персонала или наличия у них негативного ПЦР-теста. Если ситуация с коронавирусом в городе не стабилизируется, с 1 ноября Львов усилит карантин еще больше - от посетителей так же будут требовать вакцинацию или тест.

Что будет с транспортом

Правила "красной" зоны не подразумевают ограничений для общественного транспорта. Вместе с тем, власти на местах могут их вводить на свое усмотрение. Так, в частности, власти Запорожья приняли решение пускать в транспорт по COVID-сертификату. Альтернативой документу о вакцинации может быть негативный ПЦР-тест или справка с работы.

Кроме того, с 21 октября, согласно решению Кабмина, вводятся новые правила для межобластного транспорта. Так, при посадке на самолет, поезд или автобус у пассажиров должен быть на выбор один из трех документов: COVID-cертификат (между "желтыми" зонами достаточно одной прививки, при въезде в "красную" зону прививок должно быть две), негативный ПЦР-тест или тест на антиген.

Тотальный контроль

Соблюдения правил карантина будут контролировать полицейские рейды. Правоохранители будут проверять межобластной транспорт. Кроме того, УЗ сообщала, что проводники будут проверять наличие у пассажиров COVID-документов при посадке на поезд и будут просить помощи у полиции для контроля.

Отметим, в некоторых городах полиция уже проводит проверки в транспорте, а также в местах массового скопления людей.

Школы на каникулах

Минздрав рекомендовал всем школам Украины отправить учеников на каникулы с 18 октября, а не с 25, как планировалось. Окончательное решение за школами, но некоторые регионы, в частности, попавшие в "красную" зону, все же прислушались к рекомедациям Минздрава.

Отметим, в частности, школы Киева пойдут на каникулы как и планировалось - с 25 октября. Столица находится в "желтой" зоне, где работа школ разрешается при условии вакцинации 80% педагогов. В Киеве эта норма выполнена.