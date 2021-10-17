Нові "червоні" зони і поїзди за COVID-сертифікатами. Яким буде карантин наступного тижня

Нові "червоні" зони та жорсткий карантин у Львові

З 18 жовтня в "червону" зону переходять чотири області - Одеська, Запорізька, Донецька і Дніпропетровська. Зазначимо, Херсонська область в "червоній" зоні ще з 15 жовтня. Таким чином, з понеділка "червоними" будуть вже п'ять регіонів.

Згідно з правилами адаптивного карантину, в "червоній" зоні заборонена робота ТРЦ, ринків, кафе, кінотеатрів, заборонені масові заходи. Дозволена робота продуктових магазинів, АЗС, пошти, банків, аптек і ветклінік. При цьому, за новими правилами, за умови 100-ї вакцинації персоналу і відвідувачів обмежень можна уникнути.

Крім регіонів "червоної" зони, з понеділка посилює карантин і Львів. Місцева влада вирішила відправити школи на двотижневі канікули, а робота бізнесу дозволяється за умови вакцинації персоналу або наявності у них негативного ПЛР-тесту. Якщо ситуація з коронавірусом в місті не стабілізується, з 1 листопада Львів посилить карантин ще більше - від відвідувачів так само вимагатимуть вакцинацію або тест.

Що буде з транспортом

Правила "червоної" зони не мають на увазі обмежень для громадського транспорту. Разом з тим, влада на місцях може їх вводити на свій розсуд. Так, зокрема, влада Запоріжжя прийняла рішення пускати в транспорт по COVID-сертифікату. Альтернативою документу про вакцинацію може бути негативний ПЛР-тест або довідка з роботи.

Крім того, з 21 жовтня, згідно з рішенням Кабміну, вводяться нові правила для міжобласного транспорту. Так, при посадці на літак, поїзд або автобус у пасажирів повинен бути на вибір один з трьох документів: COVID-сертифікат (між "жовтими" зонами достатньо одного щеплення, при в'їзді в "червону" зону щеплень має бути два), негативний ПЛР-тест або тест на антиген.

Тотальний контроль

Дотримання правил карантину контролюватимуть поліцейські рейди. Правоохоронці перевірятимуть міжобласний транспорт. Крім того, УЗ повідомляла, що провідники перевірятимуть наявність у пасажирів COVID-документів при посадці на поїзд і проситимуть допомоги у поліції для контролю.

Відзначимо, в деяких містах поліція вже проводить перевірки в транспорті, а також в місцях масового скупчення людей.

Школи на канікулах

МОЗ рекомендувало всім школам України відправити учнів на канікули з 18 жовтня, а не з 25, як планувалося. Остаточне рішення за школами, але деякі регіони, зокрема ті, що потрапили в "червону" зону, все ж прислухалися до рекомедацій МОЗ.

Зазначимо, зокрема, школи Києва підуть на канікули як і планувалося - з 25 жовтня. Столиця знаходиться в "жовтій" зоні, де робота шкіл дозволяється за умови вакцинації 80% педагогів. У Києві ця норма виконана.