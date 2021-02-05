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Новые показатели "красной" зоны и локальные ограничения: каким будет карантин в Украине

Автор: Анастасия Рокитна

Украинская власть готовится к возвращению адаптивного карантина в Украине. В частности, в Минздраве рассказали о новых показателях для "красной" зоны, а также о возможности введения локальных ограничений.

Об этом рассказал во время выступления в Раде министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По его словам, показателями для усиления карантинных ограничений будут: рост более 50% количества госпитализированных, которые заболели COVID, или 65% заполненных коек с кислородом в течение 7 дней.

"Если будет увеличиваться нагрузка на медицинскую систему такими темпами, которые могут привести к коллапсу, в таком случае на территории этого региона будет вводиться красный уровень опасности, который будет предусматривать жесткие карантинные ограничения", - заявил он.

Локальные ограничения

Также министр рассказал, что в Украине будут локальные ограничения в случае ухудшения эпидситуации.

"В зависимости от изменения ситуации в конкретной области будут вводиться локальные ограничения", - сказал Степанов.

Отметим, в Украину собираются возвращать адаптивный карантин. По словам Степанова, пока в стране нет региона, который бы попал в "красную" зону.

Что такое адаптивный карантин

Это означает, что регионы обозначаются "зеленым", "желтым", "оранжевым" или "красным" уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона разнятся и ограничительные меры.

Ранее сообщалось, что Киев при переходе на адаптивный карантин в Украине будет постоянно в "оранжевой зоне".

Как писало издание Bloomberg, нынешние темпы вакцинации вернут мир к нормальной жизни спустя 7 лет.

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Новости Украины Министерство здравоохранения УкраиныограничениеКарантин