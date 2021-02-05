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Нові показники "червоної" зони та локальні обмеження: яким буде карантин в Україні

Автор: Анастасія Рокитна

Українська влада готується до повернення адаптивного карантину в Україні. Зокрема, у МОЗ розповіли про нові показники для "червоної" зони, а також про можливість введення локальних обмежень.

Про це розповів під час виступу у Раді міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

За його словами, показниками для посилення карантинних обмежень будуть: зростання більше 50% кількості госпіталізованих, які захворіли COVID, або 65% заповнених ліжок з киснем протягом 7 днів.

"Якщо буде збільшуватися навантаження на медичну систему такими темпами, які можуть призвести до колапсу, в такому випадку на території цього регіону буде вводитися червоний рівень небезпеки, який передбачатиме жорсткі карантинні обмеження", - заявив він.

Локальні обмеження

Також міністр розповів, що в Україні будуть локальні обмеження у разі погіршення епідситуації.

"У залежності від зміни ситуації у конкретній області будуть запроваджуватися локальні обмеження", - сказав Степанов.

Зазначимо, в Україну збираються повертати адаптивний карантин. За словами Степанова, поки що в країні немає регіону, який би потрапив у "червону" зону.

Що таке адаптивний карантин

Це означає, що регіони позначаються "зеленим", "жовтим", "помаранчевим" чи "червоним" рівнем небезпеки поширення COVID-19, в залежності від епідемічної ситуації. Залежно від "кольору" регіону різняться і обмежувальні заходи.

Раніше повідомлялось, що Київ при переході на адаптивний карантин в Україні буде постійно в "помаранчевій зоні".

Як писало видання Bloomberg, нинішні темпи вакцинації повернуть світ до нормального життя через 7 років.

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