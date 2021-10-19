Новые правила проезда. Что делать людям с противопоказанием к вакцинации: объяснение Минздрава

Можно ли показать COVID-сертификат о выздоровлении при посадке

Сейчас соответствующая функция в "Дии" находится на этапе тестирования, однако после того, как она станет доступной для всех - действие соответствующего сертификата будет длиться в течение 180 дней. Получение бумажной справки пока в Украине не предусмотрено.

Поэтому люди, переболевшие коронавирусом, пока что могут показать или сертификат о вакцинации, или отрицательный тест на COVID.

Что делать людям в случае противопоказания к вакцинации

"Пока не существует утвержденной формы справки о противопоказаниях к вакцинации против COVID-19", - объясняет Минздрав.

Сегодня в Украине менее 1% людей имеют абсолютные противопоказания к прививке, впрочем, постановление №1236 не предусматривает того, что граждане могут предъявить документ о противопоказаниях во время межрегиональных поездок.

В конце концов, этим людям разрешено использовать отрицательные ПЦР-тест или экспресс-тест на коронавирус.