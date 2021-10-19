Нові правила проїзду. Що робити людям з протипоказанням до вакцинації: пояснення МОЗ

В Міністерстві охорони здоров’я відповіли на найпоширеніші питання українців щодо нових правил міжрегіональних перевезень під час карантину. Також розповіли, що робити у відповідній ситуації людям, у яких протипоказання до щеплення.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МОЗ.
Наразі відповідна функція в "Дії" перебуває на етапі тестування, однак після того, як вона стане доступною для всіх - дія відповідного сертифікату триватиме протягом 180 днів. Отримання паперової довідки поки що в Україні не передбачено.
Тому люди, які перехворіли на коронавірус, наразі можуть показати або сертифікат про вакцинацію, або негативний тест на COVID.
"Наразі не існує затвердженої форми довідки про протипокази до вакцинації проти COVID-19", - пояснює МОЗ.
Сьогодні в Україні менше ніж 1% людей мають абсолютні протипоказання до щеплення, втім, постанова №1236 не передбачає того, що громадяни можуть пред’явити документ про протипокази під час міжрегіональних поїздок.
Зрештою, цим людям дозволено використовувати негативні ПЛР-тест або експрес-тест на коронавірус.