Новый COVID-19 выявили еще в четырех странах, ВОЗ призывает усилить контроль

Новый вид коронавируса, онаруженный ранее в Великобритании, выявлен также в Нидерландах, ЮАР, Дании и Австралии. Новый вид COVID-19 более заразный, но при этом не опаснее других.

Об этом сообщает BBC, ссылаясь на Всемирную организацию здравоохранения.

Представитель Программы чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения ВОЗ Мария Ван Керкхове сообщила, что организация отслеживает мутации коронавируса на протяжении всего периода пандемии.

Вчера в Италии подтвердили первый случай заражения новым типом коронавируса. Врачи военной поликлиники Челио в Риме обнаружили это штамм вируса у человека, недавно приехавшего из Великобритании.

Также в итальянском Минздраве отметили, что новый штамм вируса значительно легче передается от человека к человеку. Разработанные вакцины против коронавируса, по данным итальянских специалистов, работают и против нового вида COVID-19.

На данный момент, коронавирус из Британии подтвердили в Нидерландах, ЮАР, Дании, Австралии, Италии.

В связи с этим Всемирная организация здравоохранения призывает Европу усилить подходы к контролю и предотвращению распространения вируса.

"По всей Европе, где передача является интенсивной и широко распространенной, странам необходимо удвоить свои подходы к контролю и предотвращению", - заявили в ВОЗ.

Напомним, чрезвычайный комитет правительства Великобритании соберется на срочное заседание из-за нового штамма коронавируса.

В Минздраве Британии заявили, что ситуация с новым штаммом коронавируса "вышла из-под контроля" власти.