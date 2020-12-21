Новий COVID-19 виявили ще в чотирьох країнах, ВООЗ закликає посилити контроль

Новий вид коронавірусу, виявлений раніше у Великобританії, виявлено також у Нідерландах, ПАР, Данії та Австралії. Новий вид COVID-19 більш заразний, але при цьому не небезпечніший за інших.

Про це повідомляє BBC, посилаючись на Всесвітню організацію охорони здоров'я.

Представник Програми надзвичайних ситуацій в області охорони здоров'я ВООЗ Марія Ван Керкхове повідомила, що організація відстежує мутації коронавірусу протягом усього періоду пандемії.

Вчора в Італії підтвердили перший випадок зараження новим різновидом коронавірусу. Лікарі військової поліклініки Челио у Римі виявили штам вірусу у людини, яка недавно приїхала з Великобританії.

Також в італійському МОЗ зазначили, що новий штам вірусу значно легше передається від людини до людини. Розроблені вакцини проти коронавірусу, за даними італійських фахівців, працюють і проти нового виду COVID-19.

На даний момент, коронавірус з Британії підтвердили в Нідерландах, ПАР, Данії, Австралії, Італії.

У зв'язку з цим Всесвітня організація охорони здоров'я закликає Європу посилити підходи до контролю та запобігання розповсюдження вірусу.

"По всій Європі, де передача є інтенсивною і широко поширеною, країнам необхідно подвоїти свої підходи до контролю і запобіганню", - заявили в ВООЗ.

Нагадаємо, надзвичайний комітет уряду Великобританії збереться на термінове засідання через новий штам коронавірусу.

У МОЗ Британії заявили, що ситуація з новим штамом коронавірусу "вийшла з-під контролю" влади.