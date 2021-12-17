UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Новый год в Киеве. У посетителей праздничных локаций должны быть документы (список)

Автор: Ольга Белей

Чтобы не допустить нового всплеска заболеваемости COVID-19 и провести праздники безопасно для здоровья, организаторы, участники и гости праздничных массовых мероприятий должны соблюдать противоэпидемические и санитарные нормы. В КГГА назвали, какие документы нужно при себе иметь, выходя из дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замглавы КГГА Анны Старостенко.

"Необходимо иметь при себе документы, подтверждающие наличие вакцинации против COVID-19, отрицательный результат теста или выздоровление от коронавируса, а также документы, подтверждающие возраст личности", заявила Анна Старостенко.

Она также напомнила о том, что организаторы праздничных мероприятий должны контролировать состояние здоровья сотрудников, обеспечивать их достаточным количеством средств индивидуальной защиты и антисептиками, а также не допускать скопления посетителей.

Напомним, главную елку страны на Софийской площади начали устанавливать с 28 ноября, открытие запланировано на 19 декабря. Новогодне-рождественский ярмарочный городок на Софийской площади будет работать с 16 декабря до 16 января.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новый год