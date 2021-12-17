RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Новий рік у Києві. У відвідувачів святкових локацій повинні бути документи (список)

Автор: Ольга Белей

Щоб не допустити нового сплеску захворюваності на COVID-19 та провести свята безпечно для здоров'я, організатори, учасники та гості святкових масових заходів повинні дотримуватися протиепідемічних та санітарних норм. У КМДА назвали, які документи потрібно при собі мати, виходячи з дому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заява заступника голови КМДА Ганни Старостенко.

"Необхідно мати при собі документи, що підтверджують наявність вакцинації проти COVID-19, негативний результат тесту або одужання від коронавірусу, а також документи, що підтверджують вік особи", заявила Ганна Старостенко.

Вона також нагадала про те, що організатори святкових заходів повинні контролювати стан здоров'я співробітників, забезпечувати їх достатньою кількістю засобів індивідуального захисту та антисептиками, а також не допускати скупчення відвідувачів.

Нагадаємо, головну ялинку країни на Софійській площі почали встановлювати з 28 листопада, відкриття заплановане на 19 грудня. Новорічно-різдвяне ярмаркове містечко на Софійській площі працюватиме з 16 грудня до 16 січня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новий рік