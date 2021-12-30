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В Новий рік без "червоних" зон. Дві останні області вийшли з локдауну

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Четвер 30 грудня 2021 07:00
В Новий рік без "червоних" зон. Дві останні області вийшли з локдауну Фото: Україна повністю опинилася в "жовтій" зоні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Волинська та Запорізька області сьогодні опівночі перейшли до "жовтої" зони карантину. Так, в Україні не залишилося жодного регіону, який би перебував в "червоній" зоні карантину.

Які правила тепер діють в цих областях - в матеріалі РБК-Україна.

Завдяки такому рішенню Державної комісії з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій всі українці зможуть зустріти Новий рік без локдауну.

Кінець &quot;червоної&quot; зони. Дві останні області вивели з жорсткого карантину

Які правила діють в "жовтій" зоні

В областях, які перебувають в "жовтій" зоні забороняється:

  • проведення масових заходів;
  • робота кінотеатрів та закладів культури;
  • робота спортзалів, фітнес-центрів та басейнів;
  • робота закладів громадського харчування, окрім замовлень на виніс.

Ці обмеження не діють за умови, що організатори, працівники закладів та відвідувачі мають один з документів:

  • жовтий сертифікат або паперову довідку 063-О;
  • зелений сертифікат;
  • міжнародне свідоцтво про вакцинацію;
  • іноземний COVID-сертифікат (з дозволеними ВООЗ вакцинами);
  • негативний ПЛР-тест або тест на антиген;
  • сертифікат про одужання.

У "жовтій" зоні також забороняється робота 5-11 класів, якщо 100% персоналу закладу освіти не мають хоча б одного щеплення від коронавірусу.

Нагадаємо, в Міністерстві охорони здоров'я не виключають посилення карантину через штам "Омікрон".

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