В Новий рік без "червоних" зон. Дві останні області вийшли з локдауну
Волинська та Запорізька області сьогодні опівночі перейшли до "жовтої" зони карантину. Так, в Україні не залишилося жодного регіону, який би перебував в "червоній" зоні карантину.
Які правила тепер діють в цих областях - в матеріалі РБК-Україна.
Завдяки такому рішенню Державної комісії з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій всі українці зможуть зустріти Новий рік без локдауну.
Які правила діють в "жовтій" зоні
В областях, які перебувають в "жовтій" зоні забороняється:
- проведення масових заходів;
- робота кінотеатрів та закладів культури;
- робота спортзалів, фітнес-центрів та басейнів;
- робота закладів громадського харчування, окрім замовлень на виніс.
Ці обмеження не діють за умови, що організатори, працівники закладів та відвідувачі мають один з документів:
- жовтий сертифікат або паперову довідку 063-О;
- зелений сертифікат;
- міжнародне свідоцтво про вакцинацію;
- іноземний COVID-сертифікат (з дозволеними ВООЗ вакцинами);
- негативний ПЛР-тест або тест на антиген;
- сертифікат про одужання.
У "жовтій" зоні також забороняється робота 5-11 класів, якщо 100% персоналу закладу освіти не мають хоча б одного щеплення від коронавірусу.
Нагадаємо, в Міністерстві охорони здоров'я не виключають посилення карантину через штам "Омікрон".