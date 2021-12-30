В Новий рік без "червоних" зон. Дві останні області вийшли з локдауну

Волинська та Запорізька області сьогодні опівночі перейшли до "жовтої" зони карантину. Так, в Україні не залишилося жодного регіону, який би перебував в "червоній" зоні карантину.

Які правила тепер діють в цих областях - в матеріалі РБК-Україна .

Завдяки такому рішенню Державної комісії з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій всі українці зможуть зустріти Новий рік без локдауну.

Які правила діють в "жовтій" зоні

В областях, які перебувають в "жовтій" зоні забороняється:

проведення масових заходів;

робота кінотеатрів та закладів культури;

робота спортзалів, фітнес-центрів та басейнів;

робота закладів громадського харчування, окрім замовлень на виніс.

Ці обмеження не діють за умови, що організатори, працівники закладів та відвідувачі мають один з документів:

жовтий сертифікат або паперову довідку 063-О;

зелений сертифікат;

міжнародне свідоцтво про вакцинацію;

іноземний COVID-сертифікат (з дозволеними ВООЗ вакцинами);

негативний ПЛР-тест або тест на антиген;

сертифікат про одужання.

У "жовтій" зоні також забороняється робота 5-11 класів, якщо 100% персоналу закладу освіти не мають хоча б одного щеплення від коронавірусу.