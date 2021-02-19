Новый карантин и ожидание вакцинации. Как Украина противостоит коронавирусу

Карантин в Украине

На очередном заседании Кабмина 17 февраля было принято решение о продлении карантина в Украине до 30 апреля (предыдущий срок истекает 28 февраля), а также о возвращении к адаптивной модели с делением на четыре зоны. Согласно новому делению, уже с 24 февраля вся страна перейдет в "желтую зону" карантина. Тогда как сейчас Украина находится в "оранжевой зоне", согласно принципам деления, действовавшим в прошлом году.

Ограничения "желтой зоны" практически совпадают с теми, которые действуют сейчас. Однако, есть и несколько послаблений, одно из них - допуск зрителей на футбольные матчи - начало действовать с 18 февраля. Вчера в Киеве на НСК "Олимпийский" состоялся матч, на который, впервые за долгое время, пустили зрителей. Но есть правило - заполненность трибун не более 50%.

Кроме того, с 24 февраля кафе и ресторанам разрешат работать до полуночи, тогда как сейчас они работают до 23:00.

В случае ухудшения ситуации, регион будет переведен в "оранжевую зону", которая не предполагает ужесточения карантина, но сигнализирует о риске попадания в "красную зону" с более сильными ограничениями. Предусмотрена также и "зеленая зона", которая практически без ограничений, но пока не известно, когда и какой регион сможет туда попасть.

Кроме того, на западе Украины, в частности, в Ивано-Франковской области, карантин будет ужесточен уже с 22 февраля. Это связано со вспышкой коронавируса в регионе. Из-за заполненности больниц в Ивано-Франковске разворачивают временный госпиталь. Это в Украине впервые. Также местные власти приняли решение о закрытии общепитов на территориях горнолыжных курортов. В частности, речь идет о Буковеле.

Вакцинация в Украине

Старт кампании COVID-вакцинации анонсировался на 15 февраля. Однако, в указанный срок вакцина не поступила в Украину: ни по программе COVAX (вакцина Pfizer), ни по заключенным договорам с поставщиками (AstraZeneca).

Вместе с тем, в правительстве уверяют, что иммунизация населения начнется в феврале и вакцина будет в Украине в ближайшие дни. При этом, точной даты все еще нет. В Кабмине прогнозируют, что вакцина AstraZeneca будет в Украине уже на этой неделе или же в начале следующей. А вот Pfizer может поступить в Украину как в феврале, так и в начале марта.

Как заявляли в Минздраве, вакцинация в Украине будет проводиться бесплатно, безопасной вакциной, а прививать начнут на следующий день после поступления препарата в страну. Сам же глава Минздрава Максим Степанов вчера поздно вечером отправился в Индию для продолжения переговоров о новых поставках вакцины. Он также намерен проконтролировать отгрузку первой партии препарата для Украины.