Новый максимум за все время пандемии. В Украине более 43 тысяч COVID-случаев за сутки

В стране уже второй день подряд фиксируют антирекорд новых случаев за сутки.

За минувшие сутки госпитализировали 4328 человек; летальных исходов - 174; выздоровели - 9497 человек. Протестировали методом ПЦР - 96 361 человека, методом ИФА - 7229, экспресс-тестами - 70 631.

Больше всего новых заражений за сутки в Одесской (более 4 тысяч), Львовской и Житомирской областях, а также в Киеве.

За все время пандемии в Украине заболели - 4 213 675 человек; выздоровели - 3 660 351 человек; летальных случаев - 100 983.