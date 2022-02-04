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Новий максимум за весь час пандемії. В Україні більше 43 тисяч COVID-випадків за добу

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні за минулу добу заразились коронавірусом 43 778 людей. Найбільше нових випадків в Одеській, Львівській та Житомирській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

В країні вже другий день підряд фіксують антирекорд нових випадків за добу.

За минулу добу госпіталізували 4328 осіб; летальних випадків - 174; одужали - 9497 осіб. Протестували методом ПЛР - 96 361 людину, методом ІФА - 7229, експрес-тестами - 70 631.

Найбільше нових заражень за добу в Одеській (більше 4 тисяч), Львівській та Житомирській областях, а також в Києві.

За весь час пандемії в Україні захворіли - 4 213 675 осіб; одужали - 3 660 351 особа; летальних випадків - 100 983.

Нагадаємо, вчені з'ясували швидкість поширення COVID в організмі.

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