Новый рекорд вакцинации в Украине: в каких регионах больше всего COVID-прививок за сутки
В Украине за минувшие сутки против коронавируса привили 291 985 человек. Это рекордный показатель с начала вакцинальной кампании в стране.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные информационной системы СНБО.
В частности, вчера первую дозу вакцины получили 212 684 человека, а полностью иммунизированны (получили две дозы) - 79 301.
Регионы-лидеры вакцинации
Лидером в стране по проведенным COVID-прививкам за сутки является Киев, там вакцинировались вчера 27 566 человек.
На втором месте - Днепропетровская область, где за сутки вакцинировано 25 978 украинцев.
Харьковская область занимает третье место по проведенным прививкам, там за сутки от коронавируса вакцинировали 23 048 человек.
Вместе с тем, отметку в 20 тысяч прививок за сутки держит и Львовская область - там вчера вакцинировали 20 874 человека.
В других регионах Украины за сутки привили менее 16 тысяч человек (за исключением Одесской - 16 011).
Вакцинация в Украине
С начала вакцинальной кампании в стране привито 9 576 177 человек.
Из которых получили одну дозу - 9 576 175 человек, а полностью иммунизированы (получили две дозы) - 7 217 383.
В целом в Украине проведено 16 793 558 прививок.
Напомним, по словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, на сегодня хоть одной дозой вакцинировались уже 30% взрослых украинцев.