Новый штамм коронавируса C.1.2 пока не представляет угрозы, - Минздрав ЮАР

Новый штамм коронавируса C.1.2, который впервые обнаружили в мае на территории ЮАР, сегодня зарегистрирован в девяти провинциях страны.

Из-за определенных мутаций ученые ЮАР продолжают информировать ВОЗ о своих наблюдениях и мнениях относительно него.

"На данном этапе они заверили нас, что на самом деле это не угроза, они просто наблюдают за этим", - заявил глава Минздрава ЮАР Джо Фахла.

Также Фахла добавил, что ПАР столкнется с четвертой волной коронавирус до конца текущего года.