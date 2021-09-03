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Новий штам коронавірусу C.1.2 наразі не становить загрози, - МОЗ ПАР

Автор: Сергій Пишкін

Міністерство охорони здоров'я ПАР заявило, що новий штам коронавірусу C.1.2 не становить загрози сьогодні. Вчені продовжують спостерігати за ним.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Новий штам коронавірусу C.1.2, який вперше виявили в травні на території ПАР, сьогодні зареєстрований в дев'яти провінціях країни.

Через певні мутації, вчені ПАР продовжують інформувати ВООЗ про свої спостереження та думки щодо нього.

"На даному етапі вони запевнили нас, що насправді це не загроза, вони просто спостерігають за ним", - заявив голова МОЗ ПАР Джо Фахла.

Також Фахла додав, що ПАР зіткнеться з четвертою хвилею коронавірусу до кінця поточного року.

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