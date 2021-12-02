Новый штамм коронавируса "Омикрон": почему в мире забили тревогу

Так, за считанные недели его уже обнаружили на четырех материках Земли. Штамм уже зафиксировали в почти двух десятках государств - в Израиле, Гонконге, Великобритании и европейских странах, в Канаде, Австралии - и с каждым днем это количество продолжает расти.

Первый повод для беспокойства заключается в том, что у "Омикрона" насчитали около 50 мутаций, которые отличают его от Уханьского варианта.

Как рассказал директор Института биохимии НАН, доктор биологических наук Сергей Комисаренко, в этом смысле вирус совершил настоящий эволюционный скачок, поскольку "Дельта", например, имела лишь 13 мутаций.

Вместе с тем, большая часть изменений произошли в шиповидном спайк-белке S. Они коснулись различных участков этого протеина, включая те, что помогают патогену проникнуть в организм, и те, за которые его ловят антитела человека.

Как пояснила изданию профессор, заведующий кафедрой эпидемиологии Львовского национального медуниверситета им. Д. Галицкого Наталия Виноград, такого количества мутаций не было во всех предыдущих вариантах.

"Из них 32 мутации имеют медицинское значение, то есть они изменяют те свойства, которые могут привести к разноплановым негативным тенденциям", - отметила Виноград.

Она добавила, что пока не известно, насколько эффективными будут вакцины против "Омикрона".

"Скорее всего - не будут. Поэтому производители уже начали работу по замене плазмиды на "Омикрон". Ни у кого пока что нет ответа, насколько окажутся под риском заражения те, кто переболел. В тех государствах, где уже впервые выявили случаи "Омикрона", болеют повторно", - резюмировала Виноград.

В свою очередь директор Института биохимии НАН, доктор биологических наук Сергей Комиссаренко уточнил, что почти все вакцины-мРНК, AstraZeneca, Johnson & Johnson - направлены против этого шиповидного протеина S.

"Из-за чего есть опасения, что иммунная защита привитых не будет противостоять этому вирусу", - сказал Комиссаренко.

В то же время австрийский биолог Ульрих эллинг в интервью DW предположил, что из-за набора изменений "Омикрон" может быть вшестеро заразнее варианта "Дельта".

"Но пока что это только домыслы, нет никаких научных оснований считать, что он более контагиозный и более опасный. Думаю, это прояснится достаточно скоро", - сказал РБК-Украина Комиссаренко.