Новий штам коронавірусу "Омікрон": чому у світі забили на сполох

Так, за лічені тижні його вже виявили на чотирьох материках Землі. Штам вже зафіксували в майже двох десятках держав - в Ізраїлі, Гонконгу, у Великій Британії та європейських країнах, у Канаді, Австралії - і з кожним днем ​​ця кількість продовжує зростати.

Перший привід для занепокоєння полягає в тому, що у "Омікрона" нарахували близько 50 мутацій, які відрізняють його від уханьського варіанта.

Як розповів директор Інституту біохімії НАН, доктор біологічних наук Сергій Комісаренко, у цьому сенсі вірус здійснив справжній еволюційний стрибок, оскільки "Дельта", наприклад, мала лише 13 мутацій.

Разом з тим, більша частина змін відбулися в шиповидному спайк-білку S. Вони торкнулися різних ділянок цього протеїну, включаючи ті, що допомагають патогену проникнути в організм, і ті, за які його ловлять антитіла людини.

Як пояснила виданню професор, завідувач кафедри епідеміології Львівського національного медуніверситету ім. Д. Галицького Наталія Виноград, такої кількості мутацій не було у всіх попередніх варіантах.

"З них 32 мутації мають медичне значення, тобто вони змінюють ті властивості, які можуть призвести до різнопланових негативних тенденцій", - зазначила Виноград.

Вона додала, що поки не відомо, наскільки ефективними будуть вакцин проти "Омікрону".

"Швидше за все - не будуть. Тому виробники вже розпочали роботу із заміни плазміди на "Омікрон". Ні в кого поки що немає відповіді, наскільки опиняться під ризиком зараження ті, хто перехворів. У тих державах, де вже вперше виявили випадки "Омікрону", хворіють повторно", - резюмувала Виноград.

Своєю чергою директор Інституту біохімії НАН, доктор біологічних наук Сергій Комісаренко уточнив, що майже всі вакцини - мРНК, AstraZeneca, Johnson & Johnson - спрямовані проти цього шиповидного протеїну S.

"Через що є побоювання, що імунний захист щеплених не протистоятиме цьому вірусу", - сказав Комісаренко.

Водночас австрійський біолог Ульріх Елінг в інтерв'ю DW припустив, що через набір змін "Омікрон" може бути вшестеро заразнішим за варіант "Дельта".

"Але поки що це тільки домисли, немає жодних наукових підстав вважати, що він контагіозніший і небезпечніший. Думаю, це проясниться досить скоро", - сказав РБК-Україна Комісаренко.