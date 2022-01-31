Новый вариант "Омикрона" оказался еще более заразным, - исследование

Ученые в ходе исследования в период с декабря по январь проанализировали коронавирусные инфекции более чем 8 500 пациентов в Дании. Результаты показали, что люди, инфицированные подвариантом BA.2, примерно на 33% чаще заражают других по сравнению с инфицированными BA.1.

"Во всем мире на "исходный" подвариант BA.1 приходится более 98% случаев "Омикрона", но его близкий родственник BA.2 быстро стал доминирующим штаммом в Дании, свергнув BA.1 на второй неделе января", - говорится в сообщении.

Исследование, которое еще не было рецензировано, было проведено учеными из Statens Serum Institut (SSI), Копенгагенского университета, Статистического управления Дании и Датского технического университета.