Новий варіант "Омікрону" більш заразний для вакцинованих, - датське дослідження

Датське дослідження передбачає, що підтип варіанта "Омікрон" BA.2 більш заразний, ніж поширений BA.1. Переважно він здатний заражати вакцинованих людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Вчені під час дослідження у період з грудня до січня проаналізували коронавірусні інфекції більш ніж 8 500 пацієнтів у Данії. Результати показали, що люди, інфіковані підваріантом BA.2, приблизно на 33% частіше заражають інших у порівнянні з інфікованими BA.1.

"У всьому світі на "вихідний" підваріант BA.1 припадає понад 98% випадків "Омікрону", але його близький родич BA.2 швидко став домінуючим штамом у Данії, поваливши BA.1 на другому тижні січня", - йдеться в повідомленні.

Дослідження, яке ще не було рецензовано, було проведено вченими зі Statens Serum Institut (SSI), Копенгагенського університету, Статистичного управління Данії та Данського технічного університету.