Нужен ли украинцам COVID-тест на границе: ответ Минздрава

Украина ввела обязательный тест для въезда на территорию страны для людей, которые едут из четырех стран. Отрицательный тест на коронавирус потребуется иностранцам и лицам, которые возвращаются из четырех стран.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.
"Тест необходим будет для иностранцев и только для граждан, которые едут из Республики Индия, Российской Федерации, Португалии и Великобритании", - сообщил он.
Напомним, ограничение начнет действовать с 25 июня.
Сегодня стало известно о подтверждении двух случаев заражения штаммом "Дельта" в Украине. Инфицированные лица сейчас лечатся в столичной больнице.