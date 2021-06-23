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Нужен ли украинцам COVID-тест на границе: ответ Минздрава

Автор: Дмитрий Левицкий

Украина ввела обязательный тест для въезда на территорию страны для людей, которые едут из четырех стран. Отрицательный тест на коронавирус потребуется иностранцам и лицам, которые возвращаются из четырех стран.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

"Тест необходим будет для иностранцев и только для граждан, которые едут из Республики Индия, Российской Федерации, Португалии и Великобритании", - сообщил он.

Напомним, ограничение начнет действовать с 25 июня.

Сегодня стало известно о подтверждении двух случаев заражения штаммом "Дельта" в Украине. Инфицированные лица сейчас лечатся в столичной больнице.

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