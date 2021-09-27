Нужна ли вакцинация для похода в продуктовый магазин: в Минздраве дали ответ

"Относительно магазинов, которые работают с продуктами питания - они смогут продолжать работу при красном уровне. К ним будет применяться ограничения по количеству людей, одновременно находящихся в помещении. Но требование о вакцинации на них пока не распространяется", - рассказал Кузин.

Он объяснил, что принятие такого решения может существенно влиять на жизнеобеспечение населенного пункта.

"Скорее всего, мы будем инициировать норму о вакцинации определенного процента работников, работающих в сфере обслуживания. Но требования по допуску туда вакцинированных посетителей - такой нормы, скорее всего, не будет", - добавил Кузин.