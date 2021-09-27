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Чи потрібна вакцинація для походу в продуктовий магазин: у МОЗ дали відповідь

Автор: Уляна Безпалько, Марія Кучерявець

При переході України в "червону" зону карантину продуктові магазини продовжать свою роботу. Для них діятимуть відповідні обмеження, однак умови обов'язкової вакцинації відвідувачів поки вводити не планують.

Про це повідомив головний санітарний лікар України Ігор Кузін в інтерв'ю для "РБК-Україна".

"Щодо магазинів, які працюють з продуктами харчування - вони зможуть продовжувати роботу при червоному рівні. До них буде застосовуватися обмеження по кількості людей, що одночасно перебувають в приміщенні. Але вимога щодо вакцинації на них поки не розповсюджується", - розповів Кузін.

Він пояснив, що прийняття такого рішення може суттєво впливати на життєзабезпечення населеного пункту.

"Найімовірніше, ми будемо ініціювати норму про вакцинацію певного відсотка працівників, які працюють у сфері обслуговування. Але вимоги по допуску туди вакцинованих відвідувачів - такої норми, скоріше за все, не буде", - додав Кузін.

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