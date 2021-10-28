Нужно больше центров. Кабмин поручил Киеву ускорить вакцинацию населения

Правительство поручило Киевской городской государственной администрации ускорить вакцинацию населения столицы от коронавируса. Уже с 1 ноября Киев официально попадет в "красную" зону карантина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабмина .

Также власти Киева должны задействовать максимально возможное количество медицинских бригад для проведения активной вакцинации населения от COVID-19.

Напомним, власти Киева решили ввести дополнительные карантинные ограничения с 1 ноября. В частности, несовершеннолетним запретили ходить в ТРЦ без вакцинированных родителей.

Кроме того, общественный транспорт Киева будет только для вакцинированных и тех, кто будет иметь отрицательный тест на коронавирус.