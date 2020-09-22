Что нужно знать о коронавирусе: главное

Что такое коронавирус

Коронавируcы - общее название семейства вирусов, которые вызывают инфекционные болезни различной степени тяжести (от легкой простуды до серьезных патологических состояний) у людей и животных.

SARS-CoV-2 - последний из выявленных коронавирусов, характеризуется респираторными симптомами (лихорадка, сухой кашель, слабость, потеря вкусовых ощущений, обоняния). Вирус распространяется воздушно-капельным путем.

В конце 2019 года SARS-CoV-2 спровоцировал пандемию заболевания COVID-19. Вспышка инфекции началась в Китае и впоследствии охватила большинство стран мира.

Где началась вспышка коронавируса и почему

Коронавирус SARS-CoV-2 впервые был зафиксирован в китайской провинции Хубэй в декабре 2019 года.

Массовое инфицирование началось в городе Ухань, заболевшие были связаны с городским рынком морепродуктов. Большинство ранее известных коронавирусов имеют животное происхождение. Однако источник распространения SARS-CoV-2 до настоящего времени не установлен.

Чем коронавирус отличается от гриппа

Длительность инкубационного периода при гриппе меньше (1-3 дня), чем у зараженного коронавирусом (5-6 дней). Симптомы COVID-19 могут проявиться в срок от 1 до 14 суток после инфицирования. Т.е. темп распространения гриппа выше.

В отличие от гриппа, COVID-19 характеризуется более высокими показателями смертности (3-4% при коронавирусе и 0,1% при гриппе). Доля тяжелого течения заболевания также выше среди зараженных COVID-19.

Репродуктивное число лиц, которых может заразить инфицированный коронавирусом составляет 2-2,5, что выше, чем при гриппе.

В группу риска при коронавирусе входят люди пожилого возраста и страдающие хроническими заболеваниями. Вирус гриппа более опасен для детей. По предварительным данным ВОЗ, дети менее подвержены инфицированию COVID-19, часто переносят болезнь бессимптомно.

Есть ли вакцина от коронавируса

До настоящего момента ВОЗ не подтверждает наличие вакцины для лечения или профилактики COVID-19. В лечении коронавируса используются средства народной и западной медицины, однако их эффективность не доказана.

Продолжаются исследования более сотни прототипов лекарственных препаратов. ВОЗ запустила международное исследование Solidarity по изучению эффективности потенциальных вакцин от коронавируса.

Стадию клинических испытаний проходят три вакцины из Китая. Два вида препаратов китайского производства разрешены в к использованию в экстренных случаях на территории КНР и ОАЭ.

Американский концерн Moderna проводит стадию испытаний прототипа вакцины на 30 тысячах пациентах. Также продолжаются финальные испытания вакцины совместного производства немецкой компании BioNTech и американской Pfizer на добровольцах.. Правительство США заключило контракт на приобретение 100 млн доз вакцины компании Pfizer к декабрю 2020 года, 120 млн доз препарата планирует закупить Япония.

В августе 2020 в России зарегистрировали собственную вакцину “Гам-Ковид-Вак” без предварительного широкого тестирования, что вызвало критику исследователей из других стран. Впоследствии было начато пострегистрационное клиническое испытание на 40 тысячах добровольцах.