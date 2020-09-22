Що потрібно знати про коронавірус: головне

Що таке коронавірус

Коронавіруси - загальна назва сімейства вірусів, які викликають інфекційні хвороби різного ступеня тяжкості (від легкої застуди до серйозних патологічних станів) у людей та тварин.

SARS-CoV-2 - останній з виявлених коронавірусів, характеризується респіраторними симптомами (лихоманка, сухий кашель, слабкість, втрата смакових відчуттів, нюху). Вірус поширюється повітряно-крапельним шляхом.

В кінці 2019 року SARS-CoV-2 спричинив пандемію захворювання COVID-19. Спалах інфекції розпочався в Китаї й згодом охопив більшість країн світу.

Де почався спалах коронавіруса і чому

Коронавірус SARS-CoV-2 вперше був зафіксований в китайській провінції Хубей в грудні 2019 року.

Почалося масове інфікування в місті Ухань, хворі були пов'язані з міським ринком морепродуктів. Більшість раніше відомих коронавірусів мають тваринне походження. Однак джерело поширення SARS-CoV-2 до цього часу не встановлено.

Чим коронавірус відрізняється від грипу

Тривалість інкубаційного періоду при грипі менше (1-3 дні), ніж у зараженого коронавірусом (5-6 днів). Симптоми COVID-19 можуть проявитися в термін від 1 до 14 діб після інфікування. Тобто темп поширення грипу вище.

На відміну від грипу, COVID-19 характеризується більш високими показниками смертності (3-4% при коронавирусе і 0,1% при грипі). Частка тяжкого перебігу захворювання також вище серед заражених COVID-19.

Репродуктивне число осіб, яких може заразити інфікований коронавірусом становить 2-2,5, що вище, ніж при грипі.

У групу ризику при коронавирусе входять люди похилого віку, які страждають хронічними захворюваннями. Вірус грипу більш небезпечний для дітей. За попередніми даними ВООЗ, діти менш схильні до інфікування COVID-19, часто переносять хворобу безсимптомно.

Чи є вакцина від коронавіруса

До цього моменту ВООЗ не підтверджує наявність вакцини для лікування або профілактики COVID-19. У лікуванні коронавіруса використовуються засоби народної і західної медицини, однак їх ефективність не доведена.

Тривають дослідження більше сотні прототипів лікарських препаратів. ВООЗ запустила міжнародне дослідження Solidarity по вивченню ефективності потенційних вакцин від коронавіруса.

Стадію клінічних випробувань проходять три вакцини з Китаю. Два види препаратів китайського виробництва дозволені до використання в екстрених випадках на території КНР та ОАЕ.

Американський концерн Moderna проводить стадію випробувань прототипу вакцини на 30 тисячах пацієнтів. Також тривають фінальні випробування вакцини спільного виробництва німецької компанії BioNTech і американської Pfizer на добровольцях. Уряд США уклала контракт на придбання 100 млн доз вакцини компанії Pfizer до грудня 2020 року, 120 млн доз препарату планує закупити Японія.

У серпні 2020 у Росії зареєстрували власну вакцину "Гам-Ковид-Вак" без попереднього широкого тестування, що викликало критику дослідників з інших країн. Згодом було розпочато пострегистрационное клінічне випробування на 40 тисячах добровольців.