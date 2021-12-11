Нью-Йорк возвращает маски из-за штамма "Омикрон": заболевших стало больше

Теперь во всех закрытых общественных местах Нью-Йорка будут требовать ношение масок и подтверждение вакцинации от коронавируса.

Новая мера вступит в силу в понедельник и продлится как минимум до 15 января, поскольку штат пытается предотвратить зимний всплеск коронавируса.

Кэти Хочул отмечаетласти призывают жителей Нью-Йорка как можно быстрее пройти вакцинацию от коронавируса.