Нью-Йорк возвращает маски из-за штамма "Омикрон": заболевших стало больше

Штат Нью-Йорк в США возвращает маски во всех закрытых общественных местах. Решение приняли из-за распространения штамма коронавируса "Омикрон".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АВС News.
Теперь во всех закрытых общественных местах Нью-Йорка будут требовать ношение масок и подтверждение вакцинации от коронавируса.
Новая мера вступит в силу в понедельник и продлится как минимум до 15 января, поскольку штат пытается предотвратить зимний всплеск коронавируса.
Кэти Хочул отмечаетласти призывают жителей Нью-Йорка как можно быстрее пройти вакцинацию от коронавируса.
Напомним, что среди заболевших штаммом "Омикрон" в США не было выявлено тяжелых случаев течения болезни. Также нет летальных случаев от нового штамма коронавируса.