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Нью-Йорк повертає маски через штам "Омікрон": хворих стало більше

Автор: Наталья Скороход

Штат Нью-Йорк в США повертає маски у всіх закритих громадських місцях. Рішення прийняли через поширення штаму коронавірусу "Омікрон".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АВС News.

Тепер у всіх закритих громадських місцях Нью-Йорка вимагатимуть носіння масок і підтвердження вакцинації від коронавірусу.

Нова міра набуде чинності в понеділок і триватиме щонайменше до 15 січня, оскільки штат намагається запобігти зимовому сплеску коронавірусу.

Кеті Хочул зазначаєласті закликають жителів Нью-Йорка якнайшвидше пройти вакцинацію від коронавірусу.

Нагадаємо, що серед хворих штамом "Омікрон" в США не було виявлено важких випадків перебігу хвороби. Також немає летальних випадків від нового штаму коронавірусу.

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