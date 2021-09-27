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В Нью-Йорке непривитых медработников могут заменить нацгвардией

Автор: Наталья Скороход

В Нью-Йорке непривитых от коронавируса медицинских работников могут заменить офицерами нацгрардии, которые имеют медподготовку. Такую возможность рассматривает губернатор Нью-Йорка Кэти Хочул.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Крайний срок вакцинации медиков от коронавируса заканчивается уже в понедельник, поэтому Хочул рассматривает возможность использования национальной гвардии для восполнения нехватки персонала в больницах.

План позволит губернатору объявить чрезвычайное положение и увеличить количество медицинских работников, включая лицензированных специалистов из других штатов и стран, а также медсестер на пенсии.

Хочул заявил, что штат рассматривает возможность использования офицеров национальной гвардии с медицинской подготовкой для обеспечения надлежащего укомплектования больниц и других медицинских учреждений кадрами.

По данным его администрации, около 16% из 450 000 сотрудников больниц штата, или примерно 70 000 рабочих, не прошли полную вакцинацию от коронавируса.

"Я благодарю всех медицинских работников, которые сделали себе прививку, и я настоятельно призываю всех оставшихся невакцинированных медицинских работников, сделать это сейчас, чтобы они могли продолжать оказывать медицинскую помощь", - сказал Хочул.

Напомним, что в США направили военных медиков в некоторые штаты для борьбы с коронавирусом. Они будут помогать врачам.

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КоронавирусСоединенные Штаты Америки