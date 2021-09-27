У Нью-Йорку нещеплених медпрацівників можуть замінити нацгвардією

Крайній термін вакцинації медиків від коронавірусу закінчується вже в понеділок, тому Хочул розглядає можливість використання національної гвардії для заповнення нестачі персоналу в лікарнях.

План дозволить губернатору оголосити надзвичайний стан і збільшити кількість медичних працівників, включаючи ліцензованих фахівців з інших штатів і країн, а також медсестер на пенсії.

Хочул заявив, що штат розглядає можливість використання офіцерів національної гвардії з медичною підготовкою для забезпечення належного укомплектування лікарень та інших медичних установ кадрами.

За даними його адміністрації, близько 16% з 450 000 співробітників лікарень штату, або приблизно 70 000 робітників, не пройшли повну вакцинацію від коронавірусу.

"Я дякую всім медичним працівникам, які зробили собі щеплення, і я настійно закликаю решту невакцинованих медичних працівників, зробити це зараз, щоб вони могли продовжувати надавати медичну допомогу", - сказав Хочул.